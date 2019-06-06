0553 313 94 23

Kocaeli’de 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikası yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:58
Kocaeli’de 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikası yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de yangın alanında inceleme yapıyor.


Çayırova’da bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında fabrika küle dönerken, alevler yaklaşık 4 saatte söndürülebildi. Tamamen söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada 5 işçinin cansız bedeninin tespit edildiği öğrenildi. İşçilerin cenazeleri yoğun sıcaklık nedeniyle henüz çıkarılamazken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 yetkili fabrikaya gelerek incelemede bulundu. 2 savcının görevlendirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'da ölü sayısı 108 oldu! 500'den fazla yaralı
    1. Sudan'da ölü sayısı 108 oldu! 500'den..
    2. BBP'de bayramlaşma
    3. Bayramda geleneksel hayır yemeği
    4. DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı’ya..
    5. Minibüse takılı römork fırladı: 5..
    6. Kurtulmuş heyelanlı mahallede..
    7. Hatay'da trafik kazası: 13 yaralı
    8. Su alan teknenin imdadına Sahil..
    9. Macron’un Normandiya Çıkartması 75...
    10. Batı Karadeniz sahilleri güneyi aratmadı
    11. Erzincan'da sülfürik asit yüklü tanker..
    12. Sudanlı muhaliflere göre ölü sayısı..
    13. Ceylanpınar’da trafik kazası: 1 ölü, 7..
    14. Su alan gezi teknesi yolcularını ve..
    15. 8 bin yıllık Latmos, bayramda..
    16. Kocaeli’de 5 işçinin öldüğü yangınla..
    17. HDP’li Garo Paylan’ın, Topal Osman..
    18. Suriye uyruklu bir kişinin öldüğü..
    19. Göz altı morluklarına son! Bu maske..
    20. Trabzonspor, Ünal Karaman'ın..
    21. Dışarıda darp edildi çorbacıyı basıp..
    22. Alaçamda "Piknik ve Keşkek Şöleni”..
    23. Generallere yönelik sözlere suç duyurusu
    24. New York borsası, yükselişle açıldı
    25. MSB:"Generallere söylenen yakışıksız..
    26. Bulut’tan Kilis’in il oluşunun yıl..
    27. Tut İlçe karayoluna bariyerli önlem
    28. İzmir’de 21’i çocuk 35 kaçak göçmen..
    29. Kurtulmuş: “Aybastı’da yaşanan heyelan..
    30. Başkan Revi: "Asıl akıllı olması..
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular