0553 313 94 23

Kocaeli'de 5 el bombası ve lav silahı bulundu

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:48
Kocaeli'de 5 el bombası ve lav silahı bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir binanın önüne bırakılmış çuvala sarılı 5 el bombası ve lav silahı bulundu.

4 Temmuz Mahallesi İdris Gülbaş Sokak'taki bir binanın önünde üzerinde "Sakın açmayın polise teslim edin" yazısı bulunan çuval olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bomba imha uzmanı ekiplerinin sevk edildiği bölgede, güvenlik önlemi alındı. Ekiplerce yapılan incelemede 5 el bombası ile bir lav silahının çuvala sarılı olarak bırakıldığı belirlendi.

İncelemenin ardından el bombaları ve lav silahı, emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:48
  1. çuval
  2. el bombası
  3. karamürsel
  4. Kocaeli
  5. lav silahı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bismil 21 Spor satıldı
    1. Bismil 21 Spor satıldı
    2. Kırşehir Bağbaşı konutları ne zaman..
    3. İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi..
    4. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    5. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    6. Avrupa ikincisi olan 18 yaş altı Milli..
    7. Ankara’da korkunç cinayet
    8. Kızıl Khmer liderinin cenazesi..
    9. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi..
    10. Lösemi hastası Nisa ile yürüme engelli..
    11. 11. Büyükelçiler Konferansı
    12. Antalya’da Ocak-Temmuz aylarında..
    13. Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı..
    14. Binali Yıldırım’dan Bayındır’a..
    15. Ukrayna devlet başkanı Türkiye'ye..
    16. ERHAVDER gökyüzüyle buluşturuyor
    17. Çocuklara sağlık eğitimi verildi
    18. Karboğazı’nda festival coşkusu
    19. MHP’li vekilden doktora şiddete tepki
    20. Kocaeli'de 5 el bombası ve lav silahı..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!