Kocaeli’de 420 adet ecstasy hap ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 420 adet ecstasy hap le geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin miktarı açıklandı. Yapılan açıklamada ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde bir haftada 420 adet ecstasy hap, 263 gram esrar, 113 gram skunk, 33 gram sentetik kannobinoid, 420 adet ecstasy, 29 gram metametamin ele geçirildiği belirtildi.