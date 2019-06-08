0553 313 94 23

Kocaeli’de 4 kişinin öldüğü fabrika yangınında 4 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 4 kişinin öldüğü tekstil fabrikası yangını sonrasında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 18:42
Kocaeli’de 4 kişinin öldüğü fabrika yangınında 4 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 4 kişinin öldüğü tekstil fabrikası yangını sonrasında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tekstil fabrikasında çıkan yangında 3’ü Suriyeli 1’i ise Afgan uyruklu olduğu tahmin edilen 4 işçinin hayatını kaybetmesi sonrasında 4 kişi gözaltına alındı. Olay günü Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tekstil fabrikasının sahibi Fatih A., yanan binada bulunan bir başka firma sahibi Mahmut G. ile yabancı işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan 4 şahıs, öğlen saatlerinde Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Yangında yanarak hayatını kaybeden işçilerin Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesetleri üzerinde ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 18:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor’da başkanlığa tek aday
    1. Bursaspor’da başkanlığa tek aday
    2. Malatyaspor Derneği’nden, Milli..
    3. ABD Büyükelçisi'nden İsrail’in Batı..
    4. CHP'li Kazım Arslan, son yolculuğuna..
    5. Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek..
    6. Otomobilin altında kalan yaşlı kadın..
    7. Kayınbaba-damat tartışması kanlı..
    8. Sınırda 7 Suriyeli yakalandı
    9. Binali Yıldırım’dan, AK Parti İl..
    10. Kocaeli’de 4 kişinin öldüğü fabrika..
    11. Malazgirtli küçük ressam, yaptığı..
    12. Çiftçilere kritik uyarı! Kurak bir yıl..
    13. Bolu'da drone'lu trafik denetimi
    14. Motosiklet kamyonla çarpıştı: 2 yaralı
    15. Niğde’de arama kurtarma çalışmaları..
    16. Tunceli’de mağarada teslim olmayan 5..
    17. Helikopterden düşen asker şehit oldu
    18. Tatil için geldiği Avşa’da denizde..
    19. Gri kategoride aranan terörist etkisiz..
    20. Karaya oturan tekneyi itfaiye kurtardı
    21. A Milli Takım'da Fransa maçı öncesi..
    22. Ülke şokta! Kum fırtınası ve yıldırım..
    23. Çalışan ebeveynler yaz tatilini..
    24. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na kötü..
    25. Isparta'da Gül Festivali
    26. Kocaeli'deki yangın
    27. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,..
    28. Hak-İş daha fazla dayanamadı! 11..
    29. Eşini ve çocuğunu beklerken maganda..
    30. İskoçya-AB ilişkileri yorumu İspanyol..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!