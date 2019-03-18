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Kocaeli’de 235 extacy hap 100 gram esrar ele geçirildi

KOCAELİ(İHA) –Kocaeli’de jandarma ve polis ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 235 extacy hap ve 100 gram esrar ele geçirildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:50
Kocaeli’de 235 extacy hap 100 gram esrar ele geçirildi

KOCAELİ(İHA) –Kocaeli’de jandarma ve polis ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 235 extacy hap ve 100 gram esrar ele geçirildi.



Kocaeli’de halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 110 gr esrar, 46 gr skunk, 14 gr sentetik kannobinoid, 29 gr metamfetamin, 235 Adet extacy hap ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:50
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