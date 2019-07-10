Kocaeli’de 2 bin paket kaçak sigara yakalandı Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramalarda 2 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramalarda 2 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olay dün Gölcük Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğu illeri ve yurt dışından gelen tırlardan temin edilen sigaraları Gölcük’te satıldığını bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. M.E. adlı şahsın kimliğini tespit eden ekipler, Kavaklı Mahallesi’nde şahsın içinde olduğu hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içinde 2 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyulurken, jandarmada karakolunda hakkında işlem yapılan M.E. serbest bırakıldı.

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