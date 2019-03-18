0553 313 94 23

Kocaeli’de “18 Mart” adlı terör operasyonu: 15 gözaltı

KOCAELİ(İHA) –Kocaeli ve İstanbul’da sabah saatlerinde düzenlenen “18 Mart” adlı operasyonda 6 DEAŞ şüphelisi ve PKK propagandası yapan 9 şahıs olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:28
Kocaeli’de “18 Mart” adlı terör operasyonu: 15 gözaltı

KOCAELİ(İHA) –Kocaeli ve İstanbul’da sabah saatlerinde düzenlenen “18 Mart” adlı operasyonda 6 DEAŞ şüphelisi ve PKK propagandası yapan 9 şahıs olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, DEAŞ üyesi ve PKK propagandası yapan şahıslara yönelik inceleme başlatan Kocaeli TEM ekipleri, belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi. Kocaeli’nin 7 ilçesi ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan 9 şahıs ve Suriye’de DEAŞ saflarında saldırılara katılıp Türkiye’ye döndüğü belirlenen 6 DEAŞ’lı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şahsın, sorgularının yapılması için Kocaeli Emniyetine götürüldüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, haftaya yükselişle başladı
    1. Borsa, haftaya yükselişle başladı
    2. Yargıtay bir bozmuş, Mansur istemiş,..
    3. Securitas'tan 2019'da 2 bin 500..
    4. Dolar/TL, 5,4590 seviyesinde işlem..
    5. Gram altın 229 lira seviyelerinde
    6. Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
    7. İran'ın batı sınırında çatışma: 1 ölü
    8. Haçlı Batı’nın marifeti yak, yık, öldür!
    9. Uzman erbaş-uzman çavuş, uzman onbaşı..
    10. Mansur Yavaş'tan istifa açıklaması
    11. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    12. Brent petrolün varili 67,25 dolar
    13. Dünya Fair Play Konseyi'nden..
    14. Trabzonspor’un yabancıları rekor kırdı
    15. Milletvekili Fırat’ın 18 Mart..
    16. Van’da 48 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
    17. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    18. "Her Türk, Kıbrıs'a bir defa da olsa..
    19. Gazze’nin ilacına Siyonist bombası
    20. Avrupalı Türklerin ayakta kalma..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Fransız siyasetçi Catherine Blein'den skandal Yeni Zelanda paylaşımı!
    Fransız siyasetçi Catherine Blein'den skandal Yeni Zelanda paylaşımı!