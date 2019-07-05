Kocaeli’de 15 bin 72 çocuk yeteneklerine göre özel eğitime alındı

Görevindeki ikinci yılını değerlendirmek için düzenlediği basın toplantısında konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 15 bin 72 çocuğun yeteneklerine göre özel eğitime alındığını söyledi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli’deki görevinde iki yılını doldurdu. Kocaeli’de bulunan bir otelde yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Aksoy, Kocaeli’de hayata geçirilen çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Vali Aksoy toplantıda yaptığı konuşmada, “2017 yılında Kocaeli’de görev yapan sağlık personeli sayısı 15 bin 957 kişiydi. Haziran 2019’da 20 bin 402’ye çıktı. Geçtiğimiz yıl 125 bin civarında vaka sayısına ulaşıldı. Evde sağlık hizmetleri kapsamında ulaştığımız hasta sayısı 2019’da 14 bin 468. Kocaeli ve Gebze Devlet Hastanesi 400 yataklı olarak hizmete açıldı. Şehir Hastanesi inşaatımız devam ediyor. 2020 yılında açılması öngörülüyor. Gölcük Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor. 2017 yılında 40 tane 112 Acil İstasyon Merkezi’miz vardı. Şuanda bu sayı 45’e ulaştı" dedi.

“Sokakta çalışan çocuk kalmayacak”

Sokakta çalışan küçük çocuklar için başlatılan mücadele kapsamında olumlu sonuçlar elde edildiğini söyleyen Vali Aksoy, “Çocuklarımızın sokağın türlü tehlikelerine maruz kalmalarını engellemek, ruhsal ve bedensel açıdan sömürülmelerinin önüne geçmek, eğitim haklarının engellenmesini önlemek, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal, toplumsal gelişmesine zararlı olacak biçimde aileleri ya da başka kişiler tarafından ihmal veya istismar edilmelerini önlemek için mobil ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde bin 249 çocuk tespit edildi. Bu çocuklardan 171’i il dışında ikamet etmektedir. Bulundukları İl Müdürlüklerine yazılı bildirimde bulunulmuştur. Tespit edilen çocuklardan 32’si reşit olmuştur. Tespit edilen çocuklardan 62’si Suriye’ye geri dönmüştür. Halihazırda 984 çocuğun takibi Müdürlüğümüzce yapılmakta olup, 843’ünün işlemleri tamamlandı” diye konuştu.

15 bin 72 çocuk yeteneklerine göre özel eğitime alındı

“Keşfedilen yetenekler” projesini anlatan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Öğrencilerinin tümünün spor etkinliğinde bulunması veya hepsinin enstrüman çalması birlik beraberliklerini artırmış, toplum önünde kalabilme özgüvenini geliştirmiş ve en önemlisi de bulunduğu ortamda değer gören bir birey olduğunu hissetmişlerdir. Fiziksel açıdan da öğrenci sağlıklı ve moralli bir yapıya sahip olmuştur. Şimdiye kadar spor alanında 7 bin 343, müzik alanında 4 bin 115 ve sanat alanlarında 3 bin 615 olmak üzere toplam 15 bin 73 öğrencimiz belirlenerek yeteneklerinin geliştirilmesi için özel eğitime alınmıştır” ifadelerini kullandı.

2023 hedefi

Kocaeli’nin 2023 hedefinden bahseden Vali Aksoy, “2023 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında Türkiye’nin belirleyici kentleri arasında yer alan Kocaeli, hükümetimizce belirlenen hedefler doğrultusunda, küresel rekabet açısından imalat sanayinde yüksek katma değer üreten, bilgi ekonomisi ve sanayi 4.0 ile teknolojik dönüşüme öncülük eden, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım ağlarının merkezinde bulunan ilimiz; diğer metropollere yakınlığı ve Karadeniz-Marmara bağlantısıyla, sanayi, ticaret, ulaşım ve lojistik merkezikonumunu güçlendiren, Mevcut turizm potansiyelini arttırmak suretiyle sürdürülebilir ve bütünleşik bir turizm anlayışı geliştirip, uluslararası, ulusal ve bölgesel ölçekte markalaşarak cazibe merkezi olarak turizme dayalı katma değer üreten ve bölge kalkınmasına katkısını artıran İl olacaktır” şeklinde konuştu.