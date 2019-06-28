Kocaeli’de 13 FETÖ şüphelisi adli kontrolle serbest

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 9’u aktif görevde, 1’i ihraç, 3’ü emekli ve 2’si eski öğrenci olan 2 albay, 1 yüzbaşı, 2 eski askeri öğrenci ve 10 astsubay olmak üzere 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ illerinde belirlenen adreslere sabah saat 06.30 sularında eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Düzenlenen operasyonlarda 2 emekli albay, 8 muvazzaf astsubay ve 2 eski askeri okul öğrencisi toplam 12 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyede işlemleri tamamlanan 13 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Adli kontrol tedbiri uygulanan şüphelilerden 5 muvazzaf astsubay, 1 emekli astsubay ve 2 eski askeri okul öğrencisi toplam 8 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.