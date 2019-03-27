Kocaeli'de 1 milyon 349 bin 480 seçmen oy kullanacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 1 milyon 349 bin 480 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

4 bin 186 sandığın kurulacağı Kocaeli'de Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından, yapılacak ilk yerel seçimlerde Kocaelililer, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.



- 5 yılda 171 bin 505 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kocaeli'de 1 milyon 349 bin 480 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Kocaeli'deki seçmen sayısı 171 bin 505 arttı.

Kocaeli'de kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 4 bin 25 sandık kurulurken, bu seçimlerde 4 bin 186 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Gebze'de



Kocaeli'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Gebze. 260 bin 505 kayıtlı seçmenin bulunduğu Gebze'de 775 sandık kurulacak.

Gebze'den sonra ikinci sırada 808 sandık ve 257 bin 513 seçmenle İzmit, üçüncü sırada da 418 sandık ve 140 bin 541 seçmenle Darıca geliyor.

99 sandık ve 31 bin 395 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Dilovası'nda olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları: