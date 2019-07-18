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Kocaeli yaşanabilir ilk 5 şehir arasında

Dünyanın önde gelen iş dünyası ve ekonomi dergisi olan Forbes, yaptığı araştırma sonucu Kocaeli’yi Türkiye’nin en yaşanılabilir 5 şehri arasında gösterdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:19
Kocaeli yaşanabilir ilk 5 şehir arasında

Dünyanın önde gelen iş dünyası ve ekonomi dergisi olan Forbes, yaptığı araştırma sonucu Kocaeli’yi Türkiye’nin en yaşanılabilir 5 şehri arasında gösterdi.


Forbes Dergisi, Türkiye’deki yaşamak ve iş yapmak için için en ideal kentleri belirledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve çevre başta olmak üzere yaptığı yatırımlar ile Kocaeli, 25 şehrin yer aldığı listede yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre 5. sırada yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen yatırımlar Kocaeli’yi yaşanabilir ve iş yapılabilir kentler arasında önemli bir yere getirdi. 94 başlık altında belirlenen tüm şehirlerin bu veriler ışığında değerlendirildiği araştırmada 4 ana kategori belirleyici oldu. 94 farklı verinin 4 ana kategorisi erişilebilirlik, beşeri sermaye ve yaşanabilirlik, ticaret becerisi ve üretim potansiyeli, marka becerisi ve yenilikçilik şeklinde oldu. Tüm kriterlerin ele alındığı araştırmada Kocaeli, 59,98 puan alarak birçok ili geride bıraktı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:19
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