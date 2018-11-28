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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy: "(Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası) Şu anki bilgilere göre (beton blok altında) kalan 2 işçi olduğu değerlendiriliyor, onunla ilgili çalışmalarımız büyük titizlikle devam ediyor."

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:46
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy: "(Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası) Şu anki bilgilere göre (beton blok altında) kalan 2 işçi olduğu değerlendiriliyor, onunla ilgili çalışmalarımız büyük titizlikle devam ediyor."
Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 17:46
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