Kocaeli Valiliğinden şarbon açıklaması: 8 kişi geldi

Kocaeli Valiliği, kentte şarbon hastalığı şüphesiyle başvuruda bulunan 17 kişiden kan numunesi alındığını, 8 kişinin sonucunun temiz çıktığını açıkladı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, şarbon hastalığı hakkında bilgi verilerek, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün şarbonla ilgili kent genelinde inceleme yaptığı belirtildi.

KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ

Derince ilçesinde bir vatandaşın kendi imkanlarıyla Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne götürdüğü numunelerde, şarbon hastalığı tespit edildiğine ilişkin raporun 31 Ağustos'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildiği ifade edilen açıklamada, "Derhal incelemeler başlatılmış, vatandaşla sağlanan telefon irtibatında, 'Etleri Kurban Bayramı'nda bir işletmede 6 hisse olarak kesilen kurbanlık hayvandan elde ettiklerini, şüphe üzerine etten bir miktarını analize götürdüğünü, kendilerinde şu an için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını' beyan etmiştir." bilgisi aktarıldı.

Açıklamada, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından söz konusu işletmede kesilen kurban hissedarlarına ait etlerin kullanılmaması, imha edilmesi gerektiği ve bir sağlık kuruluşuna başvurmalarının bildirildiği kaydedilerek, İlçe Müdürlüğü personeli tarafından etlerin belirtilen nedenlerden dolayı imha edildiği belirtildi.

Bahse konu işletme ve çevresinin kontrol edildiği, gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada, söz konusu işletmede kurban kestirdiğini beyan eden vatandaşların etlerinden ve bölgedeki diğer etlerden alınan numunelerde hastalığa rastlanılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Kocaeli'de iki ilçede bulunan iki hayvanın ani ölümüne istinaden yapılan incelemeler sonucu hastalık tespit edildiği belirtilerek, "Bu bölgelerde de idari ve fenni tedbirler alınmış olup, halk sağlığının korunması ve hastalığın sonlandırılması için gerekli işlemler İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Sağlık müdürlükleri tarafından, sağlık kuruluşlarına ihbar edilen olası şarbon vakalarının, ivedi olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirildiği, vatandaşların kurban etlerinden alınan numunelerin ilgili laboratuvara gönderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 Eylül 2018 tarihi itibarıyla gönderilen et numunelerinden şarbon hastalığı tespit edilmemiştir. 21 Ağustos 2018'den 13 Eylül 2018'e kadar sağlık tesislerine insan deri şarbonu şüphesi ile başvuran kişi sayısı toplam 27'dir. Akciğer ve bağırsak şarbon şüpheli vaka başvurusu olmamıştır. Hastalık şüphesi ile başvuruda bulunan 27 kişiden 10 kişi hakkında incelemeye gerek duyulmamış, 17 kişiden kan numunesi alınmış, 8 kişinin sonucu temiz çıkmış, 9 kişinin sonucu beklenmektedir."