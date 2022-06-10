Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet töreninde onuncu yıl marşı çaldı! Velilerden 'Bunu da mı görecektik?' tepkisi
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet töreninde, öğrencilere hep bir ağızdan onuncu yıl marşı söyletildi. Bazı veliler mezuniyet töreninde çalınan marşa tepki gösterdi.
Yeniakit.com.tr
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2021-2022 yılı mezunlarını verdi.
Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrenciler keplerini havaya atarken onuncu yıl marşı çalındı.
Bazı veliler çalınan onuncu yıl marşına tepki gösterdi. Bir veli marş bittikten sonra salonda bağırarak çalan marşı protesto etti.