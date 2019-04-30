0553 313 94 23

Kocaeli Ticaret Odası, bir yılını değerlendirdi

Kocaeli Ticaret Odası tarafından son 1 yılda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Yerel esnafı hareketlendirmek adına yeni dönemde belediyelerle ortak çalışma yapacağız” dedi.

30 Nisan 2019 Salı 15:03
Kocaeli Ticaret Odası, bir yılını değerlendirdi

Kocaeli Ticaret Odası tarafından son 1 yılda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Yerel esnafı hareketlendirmek adına yeni dönemde belediyelerle ortak çalışma yapacağız” dedi.


Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), son 1 yılda yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “KOTO’nun şehir için öneminin farkındayız. Birinci vazifemiz yerel esnafın derdine çare, yarasına merhem olmaktır. Devletin üst kademeleriyle diyalog kurarak sorunlarımıza çözüm aradık. Kocaeli Ticaret Odası, 122 yıllık bir çınar. Bu çınar bizlerin sorumluluğunda.Çalıştık güzel projeler ürettik, sizin karşısına dolu dolu projelerle çıktık. İş dünyasının beklentilerine karşılık verdik” dedi.


“Bürokrasi kesimleriyle, yerel yönetimlerle tam bir işbirliği içinde olduk” ifadelerine yer veren Bulut, “Bir yılda 700’den fazla faaliyet yaptık. Sayısız eğitim ve danışmanlık projesi düzenledik. Kocaeli’de ihracat için çok atılım yaptık. İhracat atılımız ilk meyvelerini verdi. Hiç ihracat yapmamış 15 yeni firmayı ilimize kazandırdık. Finansal istikrarın yeniden atılım yapılması konusunda destek verdik. Yerel esnafı hareketlendirmek adına yeni dönemde belediyelerle ortak çalışma yapacağız. Yeni dönemde üyelerimizin sorunlarını değil şehrin konularını gündemden düşürmeyeceğiz. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere Kocaeli’nin önemli sorunlarını ele alacağız. KOTO’yu isimlerle değil, marka değerleriyle korumak hepimizin görevi. Hasan’lar, Hüseyin’ler gider KOTO kalır. Görev sonrası rahatça sokaklarda gezebilmek adına önceliğimiz” diye konuşuldu.


Başkan Bulut’un konuşmasının ardından yönetim kurulu üyesi Murat Barış tarafından faaliyet projesi okundu. Barış’ın yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aktarmasının ardından toplantı sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 15:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
    1. Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale..
    2. Mersin’de mart ayında ihracat yüzde..
    3. Bolivya Devlet Başkanı Morales’ten..
    4. 15 adet kaçak cep telefonu ele..
    5. Gaziantep’te ev çöktü: 1 yaralı
    6. MHP İl Başkanı Karataş’tan 1 Mayıs..
    7. Hafif ticari araç devrildi 1 kişi..
    8. Kuşlar trafoyu patlattı, kentin..
    9. Şırnak merkezli 7 ilde FETÖ/PDY..
    10. Başkan Büyükakın, ‘’Dünya kentleri..
    11. Şeker-İş Başkanı Gök’ten "1 Mayıs Emek..
    12. Ücretli öğretmene bylocktan 6 yıl hapis
    13. Van’da ASKOM toplantısı
    14. Huzurevlerinde kalma yaşını 65'e..
    15. Turkcell'e "Altın Pusula"dan iki ödül..
    16. Kocaeli Ticaret Odası, bir yılını..
    17. Venezuela'daki darbe girişimi
    18. Ağrı çukur siyasetini sandığa gömdü
    19. 12 plaj daha ‘Mavi Bayrak’ için..
    20. Alan: "Cumhurbaşkanımıza Zonguldak’ın..
    21. Muhtarlardan CHP’ye ziyaret
    22. Nihat Doğan’a 1 yıl 8 ay hapis ve para..
    23. Odunpazarı’nda ‘Garip Saçma Küçük..
    24. Tepebaşı Belediyesi’nden tadilat..
    25. "Vodafone FreeZone Son Ses Online..
    26. Başkan Çalımlı’dan “1 Mayıs” açıklaması
    27. Beyin kanaması sonucu ölen polis,..
    28. "Dünya Kültür Mirası Dede Korkut..
    29. Evini zamanında alamayınca av..
    30. AA Finans'ın nisan ayı "Enflasyon..
    Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı