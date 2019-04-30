Kocaeli Ticaret Odası, bir yılını değerlendirdi

Kocaeli Ticaret Odası tarafından son 1 yılda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Yerel esnafı hareketlendirmek adına yeni dönemde belediyelerle ortak çalışma yapacağız” dedi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), son 1 yılda yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “KOTO’nun şehir için öneminin farkındayız. Birinci vazifemiz yerel esnafın derdine çare, yarasına merhem olmaktır. Devletin üst kademeleriyle diyalog kurarak sorunlarımıza çözüm aradık. Kocaeli Ticaret Odası, 122 yıllık bir çınar. Bu çınar bizlerin sorumluluğunda.Çalıştık güzel projeler ürettik, sizin karşısına dolu dolu projelerle çıktık. İş dünyasının beklentilerine karşılık verdik” dedi.

“Bürokrasi kesimleriyle, yerel yönetimlerle tam bir işbirliği içinde olduk” ifadelerine yer veren Bulut, “Bir yılda 700’den fazla faaliyet yaptık. Sayısız eğitim ve danışmanlık projesi düzenledik. Kocaeli’de ihracat için çok atılım yaptık. İhracat atılımız ilk meyvelerini verdi. Hiç ihracat yapmamış 15 yeni firmayı ilimize kazandırdık. Finansal istikrarın yeniden atılım yapılması konusunda destek verdik. Yerel esnafı hareketlendirmek adına yeni dönemde belediyelerle ortak çalışma yapacağız. Yeni dönemde üyelerimizin sorunlarını değil şehrin konularını gündemden düşürmeyeceğiz. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere Kocaeli’nin önemli sorunlarını ele alacağız. KOTO’yu isimlerle değil, marka değerleriyle korumak hepimizin görevi. Hasan’lar, Hüseyin’ler gider KOTO kalır. Görev sonrası rahatça sokaklarda gezebilmek adına önceliğimiz” diye konuşuldu.

Başkan Bulut’un konuşmasının ardından yönetim kurulu üyesi Murat Barış tarafından faaliyet projesi okundu. Barış’ın yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aktarmasının ardından toplantı sona erdi.