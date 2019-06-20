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Kocaeli TEM’de plastik boru yüklü tır alev alev yandı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde plastik boru yüklü tır alev alev yanarken, sürücü son anda kendini dışarı attı.

20 Haziran 2019 Perşembe 02:47
Kocaeli TEM’de plastik boru yüklü tır alev alev yandı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde plastik boru yüklü tır alev alev yanarken, sürücü son anda kendini dışarı attı. İtfaiye ekiplerince güçlükle söndürülen yangında araçta büyük hasar meydana geldi.


Yangın gece 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Dilovası kesimi Ankara istikameti tüneller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahadır Yalçın idaresindeki 34 AD 6703 çekici plakalı plastik boru tır, TEM Ankara istikametinde seyir halindeyken Dilovası tünellerini geçtikten sonra arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı.Bir süre sonra aracın alevli bir şekilde yanmaya başladığını gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek kendisini dışarı attı.


Alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü, alevlerin tüm tırı kapladığını görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Plastik boruların alev alev yandığı yangın itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın büyük hasar gördüğü yangında ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.


Yangını aynadan gördüğünü anlatan sürücü Bahadır Yalçın, “Tünelin içindeyken, kasanın sağ arka kısmından MDF’den ateş çıkınca cebe girmek zorunda kaldım. Ama yangın söndürücülerle plastik boru olduğu için söndüremedim. İtfaiyelere haber verdim geldiler ama yanıcı madde olduğu için yapacak bir şey kalmadı. Son anda arabanın elektrikli kapıları kitlemesin diye durup kendimi çıkarmak zorunda kaldım” dedi.


Söndürülen tır soğutma çalışmaların ardından yoldan çekilirken yangın nedeniyle bir süre aksayan trafik normale döndü. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 02:47
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