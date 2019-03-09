Kocaeli Tarım Fuarı çocukları ağırladı

Doğu Marmara Tarım Fuarı boyunca binlerce çocuğun ziyaret ettiği “Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi” standında oldukça neşeli anlar yaşandı.

Yerel tohumları yaygınlaştırmayı ve geliştirmeyi amaçlayan TEMA Vakfı “Üreten Mutlu Çocuklar Bahçesi ” projesini tüm okullara yayarak çocukları bilinçlendirmeyi amaçlıyor. TEMA Vakfı tarafından açılan stantta gelen çocuklar toprağa dokunarak tohum ekti. TEMA Vakfı gönüllüleri eşliğinde kendilerine tohum eken çocuklar daha sonra bitkilerin büyüme ve gelişme safhası hakkında bilgi aldı. TEMA Vakfı Kocaeli temsilcisi Nermin Tol yaptığı açıklamada, “Çocuklarla birlikte sürdürmeyi amaçladığımız “Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi” projesi sayesinde tüm çocuklar toprağa karşı daha bilinçli hale gelecek. Üreten gelişen ve kendini geliştiren çocuklar sorumluluk duygularını geliştirerek kendilerini hayata karşı daha hazırlıklı hale getireceklerdir” dedi.

Toprağa dokunan ve kendilerine yerel tohumlardan eken çocuklar TEMA Vakfına teşekkür ederek, ektikleri tohumlarla birlikte okullarına döndüler.