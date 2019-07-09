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Kocaeli tarihine sahip çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan İlyas Bey Türbesine, vatandaşların İlyas Bey ve türbe hakkında bilgi edineceği bilgi panosu konuldu.

09 Temmuz 2019 Salı 11:47
Kocaeli tarihine sahip çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan İlyas Bey Türbesine, vatandaşların İlyas Bey ve türbe hakkında bilgi edineceği bilgi panosu konuldu.


Tarihi ve kültürel mekânları restore eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ziyaret ettiği bu mekânlara bilgi panoları yerleştirerek tarihe ışık tutuyor. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 14’ncü yüzyılda inşa edilen ve geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen İlyas Bey Türbesi’ne de vatandaşların İlyas Bey ve türbe hakkında bilgi sahibi olabilmesi için bilgi panosu konuldu.


Çalışmalar kapsamında Büyükşehir ekipleri Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında daha öncede, Sekapark Şehit Pilot Yüzbaşı Hasan Tanrıverdi, Karamürsel - Yalakdere Kösem Sultan (Valide Sultan) Köprüsü, Kandıra - Akça Koca Bey Anıt Mezarı ve İzmit Gazi Süleyman Paşa (Orhan) Camii gibi birçok tarihi mekâna bilgi panosu yerleştirilerek vatandaşların hizmetine sunulmuştu.


İlyas Bey, Osmanlı Devleti Sultanı Orhan Gazi döneminde Kocaeli bölgesindeki birçok yerin Osmanlı topraklarına katılmasında büyük emekleri olan ve şehre adını veren Akça Koca Gazi’nin oğludur. Orhan Gazi, Sultan I. Murad ve Yıldırım Bayezid devirlerinde yaşadı. Çelebi Mehmed’in Gebze’yi Osmanlı topraklarına katmasından sonra buraya yerleşti. Gebze’de tekke, zaviye, imaret, sıbyan mektebi, cami gibi birçok yapıyı inşa ettirerek halkın kullanımına sundu. Ayrıca Gebze’nin Ünlü Kadısı Fazlullah Bey, İlyas Bey’in oğludur ve aileden birçok kişinin uzun süre Gebze’de yaşadığı biliniyor.


Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile ildeki tarihi çınar ağaçları tedavi altına alındı. Ağaçların, ileri ki zamanlarda oluşabilecek öngörülemeyen devrilmelerde can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için İstanbul Üniversitesi iş birliğinde yapılan akademik çalışma ile ağaçlardaki çürük ve mekanik direnci zayıflamış bölümler ses dalgalarıyla tespit ediliyor. Tedavi süreci isteyen ağaçları belirlenmesinden sonra Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Ekipler, ilk olarak ağaç gövdesi üzerinde bulunan kovuk içerisindeki çürükleri temizliyor. Gerekli temizleme işleminden sonra ise kovuğun içerisine mantar ve dezenfekte ilaçları sürülüyor. İlaçlama çalışmasından sonra ise tedavi edilen bölgenin hava almaması için kapatma işlemi yapılıyor.


İzmit Yürüyüş Yolundaki kentin simgesi haline gelen tarihi çınar ağaçları, kent sakinlerine nefes aldırıyor. 1887-1895 yılları arasında İzmit mutasarrıfı olarak görev yapan Selim Sırrı Paşa tarafından şu an Yürüyüş Yolunun her iki yanına diktirilen çınar ağaçları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek, koruma altına alındı. Kentin bir ucundan diğer ucuna uzanan çınar ağaçlarının gölgesine sığınanlar, dev ağaçların oluşturduğu koridorda yürüyüp, banklarda oturarak zaman geçiriyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:47
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