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Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu

"Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli" konusuyla bu yıl altıncısı düzenlenen sempozyum başladı- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu:-"Kocaeli tarihinin izlerini sürmeye, sorulara büyük cevaplar bulmaya çalıştık. Böylelikle, hem Kocaeli tarih ve kültür araştırmalarına derinlik katacak, hem de Kocaeli’ye ve Kurtuluş Savaşı’na mührünü vuran Servetiye Cephesi’ni tanıyacağız"- KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü:- "Servetiye Cephesi de bağımsızlık mücadelemizin ruhunu tüm nitelikleriyle sergileyip ortaya koymaktadır. Bir profesyonel ordu olmadan koca bir tümene 1,5 yıl direnen kahraman köylüler bilimsel bir toplantının teması olmuşlardır"

08 Mart 2019 Cuma 17:27
Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu

KOCAELİ (AA) - "Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli" konusuyla bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu başladı.

Bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bölgenin düşman işgalinden kurtarılışında eşsiz kahramanlıkları olan Kara Fatma’yı yani Fatma Seher Hanım’ı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde anmadan geçemeyeceğini belirtti.

İşgalcilerin korkulu rüyası Fatma Seher Hanım’ı ve onun kahraman silah arkadaşı kadınları saygı ve rahmetle anan Karaosmanoğlu, bütün kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Karaosmanoğlu, tarihin eskiden yaşanan ve biten bir şey olmadığını, aksine günümüze yön veren, yaşamımızı tayin eden milletlerin hafızası olduğunu vurguladı.


- "Kocaeli’nin 5 bin yıllık görkemli bir hafızası"

Karaosmanoğlu, tarihin, insanlığın yeryüzünde bıraktığı izler olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu sempozyumların bir amacı da geçmişten ders alıp, gelecek planlarımızı tecrübeler doğrultusunda yapmaktır. Malum, hiçbir insan hafızasız yaşayamaz. Milletler de tarihiyle var olurlar, ancak tarihinden aldığı güçle istikametlerini bulurlar. Kocaeli’nin 5 bin yıllık görkemli bir hafızası, görkemli bir tarihi var. O tarihin içinde Traklar var. Bithynialılar var, Roma var, Bizans var, Selçuklu var, Osmanlı var ve Türkiye Cumhuriyeti'miz var. Bu 5 bin yıllık tarihin yaklaşık son bin yılında, biz varız. Kocaeli’nin bin yıllık tarihini biz yazıyoruz."

Vatanı elimizden almak isteyen hainlere ve bunların dış destekçisi emperyalist güçlere karşı verilen İstiklal Mücadelesinin çok bilinmeyen bir kahramanlık destanını, Servetiye Cephesi’ni konu olarak seçtiklerini aktaran Karaosmanoğlu, "Tarihimizi iyice öğrenelim ki, Türkiye’nin istikrarına karşı çıkanların, Amerika’nın, Avrupa’nın psikolojisini çözelim. Biz bundan bin yıl önce neysek, yüz yıl önce neysek, bugün de oyuz. Aslımızı inkar edemeyiz. Birileri reddediyor diye, medeniyet mirasımızdan yüz çevirecek değiliz. Biz de 3 gün boyunca burada hedefe ulaşmak için tarihin derinliklerine yolculuk yapacağız. Bu sempozyumlarda, Kocaeli tarihinin izlerini sürmeye, sorulara büyük cevaplar bulmaya çalıştık. Böylelikle, hem Kocaeli tarih ve kültür araştırmalarına derinlik katacak, hem de Kocaeli’ye ve Kurtuluş Savaşı’na mührünü vuran Servetiye Cephesi’ni tanıyacağız." ifadelerini kullandı.


- "Kahraman köylüler bilimsel toplantının teması olmuşlardır"

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de bu coğrafyanın ismini sayısız kahramanlarla tarihe yazdırdığını belirtti.

"Sömürgecilik ve emperyalizm çağında İslam ve Türk kültürüyle yoğrulmuş bir milletin kaya gibi iradelerine çarparak hezimete uğradığını görmekteyiz." diyen Hülagü, şunları kaydetti:

"Topyekun bir benzer mücadelenin örneği o tarihe kadar hiç görülmedi. Milletimizin var olma mücadelesi vazgeçilmez bir namus borcudur. Servetiye Cephesi de bağımsızlık mücadelemizin ruhunu tüm nitelikleriyle sergileyip ortaya koymaktadır. Bir profesyonel ordu olmadan koca bir tümene 1,5 yıl direnen kahraman köylüler bilimsel bir toplantının teması olmuşlardır."

Konuşmaların ardından sempozyumun geleneksel özel ödülü, Milli Mücadele dönemi Kocaeli ve Adapazarı bölgesine ilişkin önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Sabahattin Özel'e verildi.

10 Mart'ta sona erecek sempozyumda, "Tarihçinin Nihat Erimin’in Kitaplığı İle İmtihanı:Bir Başbakan Bir Sahaf, Bir İş Adamı ve Sekanın KurucusuKocaeli’de Nasıl Bir Araya Geldi?", "Kocaeli Üyelerinin Cumhuriyet Senatosu’ndaki Çalışmaları", "Tiyatro Sanatı Perspektifinden Milli MücadeledeFatma Seher" konuları ele alınacak.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:27
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