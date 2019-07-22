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Kocaeli sahillerinde 702 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli genelinde görev yapan cankurtaranlar, deniz sezonunun 6.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29
Kocaeli sahillerinde 702 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli genelinde görev yapan cankurtaranlar, deniz sezonunun 6. haftasında toplamda 702 kişiyi boğulmaktan kurtardı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin cankurtaranları, deniz sezonunun 6. haftasında 98 kişiyi boğulmaktan kurtararak vatandaşların güvenliğini sağlamaya devam ediyor. İtfaiyenin Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası olumsuzluklara anında müdahale ederek boğulmaların önüne geçti. KOSKEM 6. hafta sonunda boğulmakta olan 702 kişiyi kurtardı. Sivil toplum kuruluşlarının da görev aldığı 200 cankurtaran, yaz aylarında vatandaşların rahatça denize girebilmeleri için sahillerde deniz sezonunun bitimine kadar nöbetlerine devam edecek.


Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar, jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları kıyılara doğru yönlendiriyor. Olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. 15-21 Temmuz tarihleri arasında cankurtaranlar, 7 sahil bölgesinde yaşanan 98 boğulma vakasına müdahale etti. Cankurtaranlar tarafından Cebeci bölgesinde 59, Kumcağız bölgesinde 23, Sarısu bölgesinde 2, Seyrek bölgesinde 3, Bağırganlı bölgesinde 2, Karamürsel bölgesinde 6 ve Bayramoğlu bölgesinde 3 kişi kurtarıldı.


KOSKEM Kocaeli sınırları içerisindeki Kandıra Karadeniz bölgesinde Cebeci, Kumcağız, Miço Bayanlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı plajları İzmit Körfezi’nde Karamürsel ile Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Bayanlar plajı dâhil 10 bölgede hizmet veriyor. Ekipler haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti sunuyor. Büyükşehir bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip görev yapıyor.


Sahillerde gerekli tüm tedbirleri alan KOSKEM, halkın, görevli personelin uyarılarına uymalarını istedi. Vatandaşları dalgalı denize girmemeleri konusunda uyaran KOSKEM, cankurtaran hizmeti verilen sahilleri tercih edilmesini belirtti. KOSKEM önlem olarak sahillere asılan can simitlerine bağlı iplere zarar verilmemesi, verenlerin ihbar dilmesi konusunda da uyarıda bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29
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