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Kocaeli polisi Ankara’daki operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, polis kılığına girerek yabancı uyruklu şahısları gasp eden İran uyruklu çeteyi Ankara’da düzenledikleri operasyona gözaltına aldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:56
Kocaeli polisi Ankara’daki operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, polis kılığına girerek yabancı uyruklu şahısları gasp eden İran uyruklu çeteyi Ankara’da düzenledikleri operasyona gözaltına aldı. Orta Doğu ülkesinden gelenleri gasp eden şahısların yakalanma anları polis kamerası tarafından kaydedildi.


Kocaeli; TEM otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde yabancı uyruklu şahsın gasp edilmesi olayından yola çıkan Kocaeli Emniyeti, Arap Yarımadası ve Orta Doğu ülkelerinde gelen turistleri gasp eden İran uyruklu 4 kişilik çeteyi Ankara’da çökertti. Olay 17 Haziran günü Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş kurmak amacıyla Antalya’dan İstanbul’a gitmek için yola çıkan İran uyruklu bir şahıs, TEM otoyolu Kartepe kesiminde bulunan tesislerde kendilerini polis olarak tanıtan 4 şahıs tarafından durduruldu. Şahsın 5 bin dolar nakit parasını gasp eden şahıslar kaçtı. Şahsın şikayeti sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.



Gasp ettikleri paralar ile lüks içinde yaşadılar


İnceleme sonrası olaya karışan aracın plakasını araştıran ekipler, şahısların Ankara’da olduklarını belirledi. Tespit üzerine operasyon başlatan Kocaeli polisi, 18 Temmuz günü Ankara Gölbaşı’nda düzenledikleri operasyonda 3 şahsı seyir halindeki aracı durdurarak, diğer şahsı ise kiraladıkları evde yakaladı. Gasp ettikleri paralar ile lüks restoran ve gece kulüplerinde eğlendikleri belirlenen 1’i Türk 3’ü İran uyruklu 4 kişiyi gözaltına alındı.



Tüp bebek tedavisi yapacağız diyerek 2 bin 500 dolar gasp ettiler


Yakalanan S.S. (30) ve İran uyruklu M.M. (31), A.I. (34) ve A.J. (46) adlı şahıslar, sorgularının yapılması için Kocaeli Emniyetine götürüldü. Şahısların yapılan incelemesinde kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısların araçlarını durdurdukları, haklarında ihbar olduğunu, araçlarında sahte para taşıdıklarının belirlendiğini söyleyerek mağdurları gasp ettikleri belirlendi. Şüphelilerin yıl içerisinde İstanbul’da 3 ayrı olayda Kuveyt, Kazak ve Özbek uyruklu yabancı şahısları gasp ettikleri, Ankara’da ise benzer şekilde 5 ayrı olaya karıştıkları, Afganistan uyruklu bir şahıstan tüp bebek tedavisi yapmak için 2 bin 500 dolar para aldıktan sonra kayıplara karıştıkları tespit edildi. Şahıslardan S.S.’nin ise benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirlendi.



Adliyeye sevk edildiler


Emniyette haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şahıslar, mağdurların kendilerini teşhis etmeleri sonrasında tamamlanan işlemlerin ardından suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildiler.



İranlı çetenin yakalanma anları polis kamerasında


Öte yandan 4 kişilik çetenin yakalanma anları ise polis ekiplerince kaydedildi. Görüntülerde şahıslardan 1’i kiraladıkları eve girerken, diğer 3 şahıs ise trafikte durdurulan lüks bir araç içinde polis ekiplerince gözaltına alınıyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:56
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