Kocaeli merkezli silah ticareti operasyonu 10 ilde düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalandı, 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 10 ilde, yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze KOM Grup Amirliği ekiplerince, "yasa dışı silah ticareti"ne yönelik çalışmalar kapsamında, Kocaeli merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 31 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 433 fişek ele geçirildi. Bu çerçevede, 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.