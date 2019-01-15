Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması
Kocaeli merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 17'si muvazzaf 22 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi15 Ocak 2019 Salı 09:29
KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17'si muvazzaf 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon yapıldı.
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