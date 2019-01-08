Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması
Kocaeli merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 13'ü muvazzaf 20 askeri personel ile 2 sivil hakkında yakalama kararı verildi08 Ocak 2019 Salı 10:16
KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 13'ü muvazzaf 20 askeri personel ile askeri personelle ilgilendiği tespit edilen 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Niğde, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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