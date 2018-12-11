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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

11 Aralık 2018 Salı 12:28
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:28
  1. FETÖ/PDY soruşturması
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