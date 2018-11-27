Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması
FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı- Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor27 Kasım 2018 Salı 10:55
KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aralarında muvazzafların da olduğu 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, KHK ile meslekten ihraç edilen 1 astsubay ve eski 2 askeri öğrenci olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.
Firar 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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