THY- Banjul
0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

23 Kasım 2018 Cuma 22:55
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'daki operasyonda gözaltına alınan 10'u muvazzaf 16 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından iki grup halinde Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 1 emekli albay, KHK ile meslekten ihraç edilmiş 1 binbaşı ve 1'i muvazzaf 3 astsubay olmak üzere 5 kişi tutuklandı.

Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananların da bulunduğu 11 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 10'u muvazzaf 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 22:55
  1. Yalova
  2. Muğla
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. FETÖ/PDY soruşturması
  6. Kocaeli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da havacılık buluşması
    1. İstanbul'da havacılık buluşması
    2. AK Parti Karabük belediye başkan adayı..
    3. Bahçelievler’de ‘Yedikardeş’ de aday..
    4. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi..
    5. Yarık dudak anomalisi
    6. Gençler gönüllü eğitmenlerinin..
    7. ABD, teröristleri değil Türkiye’yi..
    8. Hakem Hüseyin Göçek'in eşi sosyal..
    9. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni..
    10. "Yapabilirsin" belgeselinin ilk halk..
    11. Beşiktaş'ta deprem! Yıldız oyuncu..
    12. AK Parti Denizli belediye başkan adayı..
    13. "Ülkem sağ ayağım olup, beni tamamlıyor"
    14. Fuat Oktay rakam verdi: 16 yılda 9.2..
    15. Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i..
    16. AK Parti Hakkari belediye başkan..
    17. AİHM’de hukuk değil haçlı siyaseti hakim
    18. Ali Şahin ve İrem Yaman'a büyük onur
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...