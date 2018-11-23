GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'daki operasyonda gözaltına alınan 10'u muvazzaf 16 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından iki grup halinde Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 1 emekli albay, KHK ile meslekten ihraç edilmiş 1 binbaşı ve 1'i muvazzaf 3 astsubay olmak üzere 5 kişi tutuklandı.

Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananların da bulunduğu 11 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 10'u muvazzaf 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.