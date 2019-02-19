Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TSK yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli 6 ilde, 15'i muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için operasyon düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15'i muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, 15'i muvazzaf, 3'ü görevden uzaklaştırma, biri istifa eden ve biri emekli, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, İzmir, Yalova, Kırıkkale ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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