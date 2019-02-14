0553 313 94 23

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde, örgütün "TSK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

14 Şubat 2019 Perşembe 10:19
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 14 şüpheli adliyeye getirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, önceki gün gözaltına alınan 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf teğmen ve 8'i muvazzaf 11 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12'si muvazzaf, 2'si açığa alınan, 2'si emekli askeri personel olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova, Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf teğmen ve 8'i muvazzaf 11 astsubay gözaltına alınmıştı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:19
  1. Yalova
  2. Zonguldak
  3. Muğla
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Ankara
  7. FETÖ
  8. Kocaeli
  9. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şahin: "Muğla Arısını gelecek kuşaklara aktarmalıyız"
    1. Şahin: "Muğla Arısını gelecek..
    2. ATO turizmde Ankara’nın potansiyelini..
    3. Uzak Doğu'dan yayılan "K-Pop tehlikesi"
    4. Türkiye evlenme oranlarında Avrupa..
    5. ABD ve Kanada’ya yerli yazılım ihracatı
    6. Suriyeli genç motosikletle ölümü hiçe..
    7. Samsun millet bahçesinin ihalesi..
    8. Mersin’de terör operasyonu
    9. Okulda cıva kabusu devam ediyor
    10. Amcasını öldüren zanlı saklandığı evde..
    11. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    12. Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı..
    13. Silopi’de kanser erken teşhis semineri
    14. Online bilgi yarışması Hadi'yi Alex de..
    15. (Özel) Dehşet veren kaza kameralara..
    16. Sultangazi'de inanılmaz soygun! Duvarı..
    17. İki ayağı ve bir kolu kesildi yine..
    18. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2..
    19. Gözaltına alınan komiser yardımcıları..
    20. "Adli ve idari hakim alımında ehliyet..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?