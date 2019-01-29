0553 313 94 23

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı

29 Ocak 2019 Salı 13:05
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturması çerçevesinde örgütle irtibatı ve iltisakı tespit edilen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda TÜBİTAK'ta halen aktif olarak çalıştığı belirlenen F.E, Z.E, Y.Ö ve B.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:05
  1. FETÖ
  2. operasyon
  3. TÜBİTAK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya'da işsizlik 10 yıl sonra yüzde 15'in altına indi
    1. İspanya'da işsizlik 10 yıl sonra yüzde..
    2. "İYİ Parti'nin dışında hiçbir partiyle..
    3. Dünyada ilk kez Türkiye'de Bor..
    4. Kremlin, ABD'nin Venezuela'ya yaptırım..
    5. Rus savaş uçağı ABD savaş uçağına..
    6. İşte CHP'nin zirvede olduğu tek konu!
    7. GRAFİKLİ - Darbeci alay komutanı,..
    8. Kahramanmaraş'ta 103 kilo 600 gram..
    9. Piyasalarda gün ortası
    10. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay..
    11. Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    12. 2019 resmi tatilleri ne zaman ve kaç..
    13. Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor
    14. Atletico Madrid'in fizyoterapisti..
    15. "Ya intihar edecektim ya da kaçıp..
    16. Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden..
    17. Voleybol: Haftanın programı
    18. Fenerbahçe, Dinamo Kursk'u ağırlayacak
    19. Ahmet Hakan'a anladığı dilden cevap!..
    20. Galatasaray'ın voleybolda konuğu..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı