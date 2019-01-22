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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 şüpheliden 10'u muvazzaf 14 asker gözaltına alındı

22 Ocak 2019 Salı 11:56
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10'u muvazzaf 14 asker gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 ihraç yüzbaşı, 2'si muvazzaf 3 üsteğmen, 8'i muvazzaf ve 2'si emekli 10 astsubay toplam 14 askeri personel gözaltına alındı.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:56
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