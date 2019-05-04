Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 1’i tutuklanırken, 13 kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 1’i tutuklanırken, 13 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgütle ilişkisi olduğu belirlenen 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Düzce, Isparta, Uşak, Balıkesir ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslardan 13’ü Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 1 kişi ise emniyetteki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 13’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.