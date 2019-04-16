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Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alındı.

16 Nisan 2019 Salı 16:06
Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alındı.


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin silahlı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 7’si aktif görevde 7 astsubay, 1 üsteğmen, 7 eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 15 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekiplerince Kocaeli merkezli, aralarında İstanbul, İzmir, Çanakkale, Burdur, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Denizli’nin olduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan 3 şahsın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 16:06
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