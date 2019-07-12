Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye getirildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 5'i muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 9 askerle eski 8 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartılmış, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.



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