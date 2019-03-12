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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Kocaeli merkezli aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 7 ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

12 Mart 2019 Salı 09:33
Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Kocaeli merkezli aralarında İstanbul Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 7 ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

 

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13’ü aktif görevde, 3’ü ihraç edilmiş, 4’ü açığa alınmış toplam 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15’i yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:33
  1. Muğla
  2. Kocaeli
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Çanakkale
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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