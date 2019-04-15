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Kocaeli merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı

Bankaların adına açtıkları internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:07
Kocaeli merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı

Bankaların adına açtıkları internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bankaların adına kurulan internet siteleri üzerinden kolay kredi imkanı teklifleriyle işlem yapan ve dolandırıldığını anlayan vatandaşların şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından başlatılan soruşturmada sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından polis ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, Osmaniye, Antalya, Manisa, Rize ve Ardahan’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin ise benzer suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.



Dolandırılan şahısların kayıtları "Pop karışık" adlı CD’lere saklandı


Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar hakkında yapılan incelemede kurulan internet siteleri ve sosyal medya üzerinden "Kredi Kartı Borcunuz Varsa, Nakit Sıkıntınız Varsa, Telefon Modelinizi Yükseltecekseniz, gerçekten Borcu Çok Olanlar, Kredi Borcu icralık olduysa" gibi vaatlerin olduğu reklamlar verdikleri, internet üzerinden oluşturdukları adreslere gelen vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise dolandırılan ve dolandırılacak şahısların isimlerinin yazıldığı defterler ile kayıtların yedeklendiği "Pop Karışık" yazılı CD’ler ve harici bellekler ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Gebze Adliyesine sevk edildi.


Öte yandan, Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyon anı polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 17:07
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