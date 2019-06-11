Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı

KOCAELİ (AA) - FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 10 ilde operasyon başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci, 5 astsubay ve bir askeri şahıslardan sorumlu "mahrem abi" olmak üzere 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 3'ünün muvazzaf, 5'inin ihraç edilmiş, 3'ünün de açıkta olduğu öğrenildi.

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