Kocaeli Kitap Fuarı’nda Ercan Kesal’a yoğun ilgi

Kocaeli Kitap Fuarı’nda gerçekleşen söyleşide konuşan Ercan Kesal’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Çukur dizisinin ‘İdris Baba’ karakteri, Yazar Ercan Kasel, okuyucularıyla buluştu. Kesal’ın söyleşine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, konferans salonunu doldurdu. “Yazmak ve Oynamak Arasında” adlı söyleşide kendi tecrübelerini paylaşan Kasel, “Bulmaya çalıştığınız reçete bende değil. İyi bir yazar olmak istiyorsanız kesinlikle okumalısınız. Sürekli okumak zorundasınız. Ömrüm babamın gazozhanesinde çalışmakla geçti. Hekim oldum ama benim aradığım şey sinemaydı. Sinema beni huzurlu hissettiriyordu. Yaptığım iş ile ilgili hiçbir okula gitmedim ve profesyonel biri de değilim. Ben bir hekimim. Ömrüm babamın gazozhanesinde çalışmakla geçti. Tıpçı oldum. Uzun yıllar hekimlik yaptım. Sonra istifa ederek İstanbul’a sinema yapmaya gittim” dedi.

“Hayallerimi yapamadım tekrar hekimliğe başladım” diyerek konuşmasına devam eden Kasel, “Kısa bir yurtdışı gezim oldu, döndüğümde özel bir hastane açtım ama yakın zamanda da oyunculuk yapmaya başladım. Birçok filme senaryo yazdım, 8-9 tane kitap yazdım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu çaba ün, şan şöhret için yapılmıyor. Bir insan ünlü olmak için oyunculuk yapmaz. Bütün bunlar benim için iyi yaşamak, kendine saygı duymak için yapılır. Yaptıklarınız sizi yüceltip mutlu olmanızı sağlıyorsa o zaman yeryüzünün bir parçası haline geliyorsunuz” diye konuştu.

Ekranların popüler dizisi Çukur’da canlandırdığı ‘İdris Baba’ karakteri hakkında da bilgiler aktaran Kesal, “Oynadığınız İdris Koçoğlu karakterinden siz de izi var mı diyorlar. Çukur popüler bir dizi. İdris’e hayat veren benim. Karakter beni değil ben karakteri etkilerim. Karakteri ne kadar gerçekçi oynamakla alakalı bir durum bu. Kamera önü oyunculuğu kendini bulma işidir. Karakteri öncelikle yutmalısınız ve senaryoyu kesinlikle özümsemelisiniz. Bunları yaparsanız eğer doğaçlama da yapabilir ve artık karakterinize tamamen sıkı sıkıya bağlanırsınız. Ezberle oynamak kadar kafama göre oynarım da kötüdür” şeklinde konuştu.