Kocaeli Kitap Fuarı’nda açık havada sinema keyfi

Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Arabada Sinema” etkinliği ile kitapseverler keyifli dakikalar geçirdi.

11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Arabada Sinema etkinliği ile nostalji rüzgarları esti. Fuarın düzenlendiği Uluslararası Fuar Merkezi’nin otoparkına kurulan özel perde ile kitapseverler arabalarında açık havada sinema izleme keyfi yaşadı. Sinema için ayrılan bölümlere araçlarını park eden vatandaşlar sesini radyo frekansı üzerinden dinlediği Süt Kardeşler filmini, çayını yudumlayarak ailece muhteşem bir akşam geçirdi.

Bir ilk yaşandı

Kocaeli Kitap Fuarı’nda yine bir ilk yaşandı. Eskilerin ailece toplanıp hep beraber film izlediği yazlık sinema etkinliği, Kocaeli Kitap Fuarı’nda yaşandı. Tek farkı ailelerin sinemayı arabada takip ettiği etkinlikte, kitapseverler açık havada Süt Kardeşleri Filmi’ni izledi. 1976 yapımı Ertem Eğilmez’in yönettiği Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Guruda gibi isimlerin rol aldığı filmi izleyen Kocaelililer, eski günleri yad etmiş oldu. Bir yandan çaylarını yudumlayıp, patlamış mısırlarını yiyen kitapseverler bir yandan da ailecek sohbet ederek film izledi.

Araba Sinema etkinliğini daha önceden aile büyüklerinden duyduğunu ifade eden Yüksel Mısırlıoğlu “Ben ve çocuğum Can ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyoruz. Hava güzel, ortam güzel ve insanlar güzel. Ailelerimizle birlikte geldik. Keza Kitap Fuarı da çok hoş, gezilmesi görülmesi gereken birçok yeri var. Büyükşehir Belediyesine ve personellerine çok çok teşekkür ediyorum” dedi. Babasıyla birlikte Uluslararası Fuar Merkezi’ne gelen Can ise “Arabada sinema izlemenin çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Her sene değil her ay yapılmasını istiyorum. Hayatımda ilk defa arabada film seyrediyorum” diyerek mutluluğunu ifade etti.

Arabada sinema keyfini aracının Sunroofundan yaşayan ise Adem Fırıncı “ Kitap Fuarı, Kocaeli için çok önemli. Fuarı gezerken sinema etkinliğinden haberdar olduk. Hayatımda ilk defa arabada sinema etkinliğine katılıyorum. Gerçekten farklı bir hava oluştu. Havanın güzel olmasıyla baya da kalabalık oldu. İnşallah bunun devamı gelir” dedi.

Kız arkadaşıyla arabada sinema keyfi etkinliğine gelen Çilem Sağlam “Ben bu filmi daha önceden evde izledim ama burada izlemesi ayrı bir keyif. Burada çok güzel bir atmosfer oluştu. Arka tarafta çok kalabalık oldu şuanda. Çayımızı aldık hatta yeni insanlarla dahi tanıştık. Ayrıca kitap fuarı da çok güzel, insanlar çocuklarını getiriyor. İnsanlar burada kitapla buluşuyor” şeklinde konuştu. Öte yandan açık havada sinema etkinliği 3 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30’da ise Her Çocuk Özeldir filmi ile devam edecek.