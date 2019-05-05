KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca bu yıl "Roman ve Hikaye" temasıyla 27 Nisan'da Uluslararası Fuar Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitapseverlerden yoğun ilgi gördü.



Yazar Ayşe Kulin’in onur konuğu olduğu fuar, 490 yayınevi, 80 sivil toplum kuruluşu ile 800’ün üzerinde söyleşi, panel ve imza etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğiyle başlayan fuarı, 9 günlük süre zarfında 855 bin 815 kişinin ziyaret etti. Fuarın 11 yılda çektiği toplam ziyaretçi sayısı ise 5 milyon 459 bin 815 olarak açıklandı.

İzmit merkezdeki Yürüyüş Yolu'nda bulunan asırlık çınar ağaçlarına yaklaşık 3 bin adet kitap asıldı. Sabah işe giden veya okulun yolunu tutan öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile ağaçtan kitap topladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Arabada Sinema" etkinliği kapsamında Uluslararası Fuar Merkezi’nin otoparkında özel bir düzenek hazırlandı. Otoparka araçlarıyla gelen ziyaretçiler, sinema için ayrılan bölümlere arabalarını park etti, film gösterimi başladığında ise sesi, ayarladıkları radyo frekansı üzerinden dinledi.



Fuar kapsamında bu yıl da Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) tanıtım etkinlikleri düzenlendi. Kitap fuarı tanıtımı için özel olarak hazırlanan tırda bilgilendirme yapıldı. KOÜ Umuttepe Kampüsünde de geleneksel hale gelen açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

UNESCO tarafından ilan edilen "Dede Korkut" yılı dolayısıyla fuar alanında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından sahne oluşturuldu. Burada Dede Korkut temalı tiyatro oyunları sahnelendi.

Bu yıl fuar alanında bulunan kitap kumbarasına, "Gençler, Elinizden Gelen Kitap Olsun" kampanyasıyla ziyaretçiler tarafından atılan kitaplar, şehit öğretmen Necmettin Kuyucu adına toplandı. Kumbarada biriken kitaplar, şehit öğretmen Kuyucu’nun okulunda yapılacak kütüphaneye verildi.



