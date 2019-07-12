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Kocaeli Gebze Kirazpınar TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Alt ve orta gelirli vatandaşlar için yapılan TOKİ Gebze Kirazpınar 2019 projesinde 2+1 150 adet, 3+1 150 adet daire olmak üzere 300 konut bulunmakta. Peki Kocaeli Gebze Kirazpınar kuraları ne zaman çekilecek? Dilovası TOKİ kura çekimi ne zaman?

12 Temmuz 2019 Cuma 17:47
Kocaeli Gebze Kirazpınar TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Alt ve orta gelirli vatandaşlar için yapılan TOKİ Gebze Kirazpınar 2019 projesinde 2+1 150 adet, 3+1 150 adet daire olmak üzere 300 konut bulunmakta. Peki Kocaeli Gebze Kirazpınar kuraları ne zaman çekilecek? Dilovası TOKİ kura çekimi ne zaman?

Kocaeli Gebze ve Dilovası projeleri kura tarihi 8 Ağustos olarak belirlenmiştir. Kura çekilişin yapılacağı yer bilgisi daha sonra TOKİ’nin web sitesi www.toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

 TOKİ Gebze Kirazpınar 2019 projesinde 2+1 ödeme planı nasıl?

- Yüzde 12 peşinat, 180 ay vade 

- Yüzde 20 peşinat, 240 ay vade 

TOKİ Gebze Kirazpınar 2019 projesinde 3+1 ödeme planı nasıl?

- Yüzde 10 peşinat, 120 ay vade

- Yüzde 20 peşinat, 180 ay vade

TOKİ Gebze Kirazpınar 2019 projesinde oturma koşulu ve devir işlemleri neler?

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir. 3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir. Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:47
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