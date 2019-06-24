0553 313 94 23

Kocaeli Fuarı’nda yaz etkinlikleri Nil Karaibrahimgil konseri ile başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 53.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:29
Kocaeli Fuarı’nda yaz etkinlikleri Nil Karaibrahimgil konseri ile başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 53. yıl yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaz konserleri Nil Karaibrahimgil konseri ile başlıyor.


Kocaeli Fuarı’nda düzenlenecek ücretsiz konserlerde 26 Haziran Çarşamba günü pop müziğinin sevilen ismi Nil Karaibrahimgil ile başlarken 10 Temmuz Emre Aydın, 24 Temmuz Murat Kekilli, 31 Temmuz Gece Yolcuları, 7 Ağustos Ferhat Göçer ve 30 Ağustos Göksel konseriyle sona erecek. Gebze Metin Oktay Stadında düzenlenecek yaz etkinliklerinde ise 26 Temmuz Cuma Emre Kaya ve 9 Ağustos Cuma Alişan konserleri düzenlenecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:29
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hem işçi kovdular hem de üste çıktılar! CHP'den Hak-İş'e yürüyüş tepkisi
    1. Hem işçi kovdular hem de üste..
    2. Cumhurbaşkanlığı Senfoni..
    3. Uyuşturucu satıcılarından emniyet..
    4. Diyarbakır’da atletizm yarışmaları..
    5. E-biletin sporun her alanında..
    6. Karaman’da koku giderim sistemleri..
    7. Kefe Yaylası yaz aylarında..
    8. Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu için..
    9. GÜNCELLEME - Mersin'de yük treni..
    10. Sahte HGS sitesi üzerinden dolandırıldı
    11. Pendik’te kontrolden çıkan araç takla..
    12. Şehit Makbule’nin torunları Manisa’yı..
    13. Elazığ Belediyespor futbolcu seçmeleri..
    14. Kendi sahasından vurdu! Dünya bu gole..
    15. Yazlık Caddesi’nde genişletme..
    16. AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu
    17. Kral Selman ile Pompeo görüştü
    18. Aksaray’daki silah çetesi..
    19. Kadın cinayetine “iyi hal ve..
    20. Serinlemek için Dicle Nehri’ne giren..
    21. Çocuklar müzik eşliğinde Zerzevan’ı..
    22. Haber alınamayan çoban dağda ölü..
    23. AB'den Ürdün ve Tunus'a mali destek
    24. Vali Yardımcısı Duruk, kayak merkezini..
    25. Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin..
    26. Voleybolda transfer
    27. Türkiye-Fransa Kick Boks şampiyonası..
    28. Isparta’daki fuhuş operasyonunda 2’si..
    29. Bursaspor’da Başkan Mesut Mestan ve..
    30. Anadolu Efes'ten yerli takviyesi
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Bu 'İmamoğlu' yorumu Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak!
    Bu 'İmamoğlu' yorumu Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı