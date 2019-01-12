Kocaeli AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika kim?

AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika belli oldu. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu. AK Parti Başiskele belediye başkan adayı, AK Parti İzmit belediye başkan adayı, AK Parti Gölcük belediye başkan adayı, AK Parti Karamürsel belediye başkan adayı, AK Parti Derince belediye başkan adayı, AK Parti Darıca belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim…

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarının tanıtıp toplantısında 12 Ocak Cumartesi günü AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağını duyurmasından sonra AK Parti Kocaeeli ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı merakla bekleniyordu. Son dakika haberlerine göre AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları 2019 listesine giren isimlerin kim olduğu Kocaelililer tarafından dört gözle bekleniyordu.

AK Parti 2019 Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarında değişim rüzgari esti

AK Parti 2019 yerel seçimlerde Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarında adeta bir değişim rüzgarının estiği görülüyor. 2014 yerel seçimlerde AK Parti belediye başkanı olarak seçimler isimlerden AK Parti Karamürsel Belediye başkanı İsmail Yıldırım hariç diğer belediye başkanlarının 31 Mart 2019 yerel seçimlerde değiştiği görülmekte. İzmit belediye başkanı olan Nevzat Doğan’ın yerine AK Parti İzmit belediye başkan adayı Azize Sibel Gönül2019 yerel seçimlerde aday olarak gösterilirken, Darıca belediye başkanı Şükrü Karabacak’ın yerine AK Parti Darıca belediye başkan aday Muzaffer Bıyık, Çayırova belediye başkanı Şevki Demirci’nin yerine ise AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Bünyamin Çiftçi aday olarak gösterildi.

İşte AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim listesi:

AK Parti Başiskele belediye başkan adayı Yasin Özlü

Yasin Özlü kimdir nereli ve kaç yaşında?

AK Parti İzmit belediye başkan adayı Azize Sibel Gönül

Sibel Gönül kimdir | AK Parti İzmit belediye başkan adayı Sibel Gönül

AK Parti Gölcük belediye başkan adayı Ali Yıldırım Sezer

AK Parti Karamürsel belediye başkan adayı İsmail Yıldırım

AK Parti Derince belediye başkan adayı Zeki Aygün

AK Parti Kartepe belediye başkan adayı Mustafa Kocaman

Mustafa Kocaman AK Parti Kartepe belediye başkan adayı kimdir?

AK Parti Darıca belediye başkan aday Muzaffer Bıyık

Muzaffer Bıyık kimdir | AK Parti Darıca belediye başkan adayı Muzaffer Bıyık

AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Bünyamin Çiftçi

Bünyamin Çiftçi kimdir | AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Muzaffer Bıyık

AK Parti Gebze belediye başkan adayı Zinnur Büyükgöz

Zinnur Büyükgöz kimdir hangi görevlerde bulundu?

AK Parti Dilovası belediye başkan adayı Hamza Şayir

AK Parti Kandıra belediye başkan adayı Adnan Turan

AK Parti Körfez belediye başkan adayı Şener Söğüt

Şener Söğüt kimdir nereli ve kaç yaşında?

Kocaeli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı İbrahim Karaosmanoğlu % 50.6

CHP adayı Tahsin Tarhan % 26.2

MHP adayı Saffet Sancaklı % 14.1

Çayırova belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 44

CHP % 23

SP % 18

MHP % 8

Darıca belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 22

MHP % 14

HDP % 5

Derince belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 42

CHP % 30

MHP % 22

Dilovası belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

CHP % 32

MHP % 14

HDP % 7

Gebze belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 23

SP % 13

MHP % 9

Gölcük belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 45

CHP % 40

SP % 6

MHP % 5

Kandıra belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 25

CHP % 18

SP % 4

Kartepe belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

CHP % 35

SP % 5

MHP % 4

Körfez belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 44

MHP % 23

CHP % 20

SP % 5

HDP % 5

Kocaeli 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti yüzde 48.18

CHP yüzde 20.13

MHP yüzde 11.46

İYİ Parti yüzde 10.47

HDP yüzde 7.06

SP yüzde 2.25