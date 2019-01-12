Kocaeli AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika kim?
AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika belli oldu. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu. AK Parti Başiskele belediye başkan adayı, AK Parti İzmit belediye başkan adayı, AK Parti Gölcük belediye başkan adayı, AK Parti Karamürsel belediye başkan adayı, AK Parti Derince belediye başkan adayı, AK Parti Darıca belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim…12 Ocak 2019 Cumartesi 12:30
AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika belli oldu. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu. AK Parti Başiskele belediye başkan adayı, AK Parti İzmit belediye başkan adayı, AK Parti Gölcük belediye başkan adayı, AK Parti Karamürsel belediye başkan adayı, AK Parti Derince belediye başkan adayı, AK Parti Darıca belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim…
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarının tanıtıp toplantısında 12 Ocak Cumartesi günü AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağını duyurmasından sonra AK Parti Kocaeeli ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı merakla bekleniyordu. Son dakika haberlerine göre AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları 2019 listesine giren isimlerin kim olduğu Kocaelililer tarafından dört gözle bekleniyordu.
AK Parti 2019 Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarında değişim rüzgari esti
AK Parti 2019 yerel seçimlerde Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarında adeta bir değişim rüzgarının estiği görülüyor. 2014 yerel seçimlerde AK Parti belediye başkanı olarak seçimler isimlerden AK Parti Karamürsel Belediye başkanı İsmail Yıldırım hariç diğer belediye başkanlarının 31 Mart 2019 yerel seçimlerde değiştiği görülmekte. İzmit belediye başkanı olan Nevzat Doğan’ın yerine AK Parti İzmit belediye başkan adayı Azize Sibel Gönül2019 yerel seçimlerde aday olarak gösterilirken, Darıca belediye başkanı Şükrü Karabacak’ın yerine AK Parti Darıca belediye başkan aday Muzaffer Bıyık, Çayırova belediye başkanı Şevki Demirci’nin yerine ise AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Bünyamin Çiftçi aday olarak gösterildi.
İşte AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim listesi:
AK Parti Başiskele belediye başkan adayı Yasin Özlü
Yasin Özlü kimdir nereli ve kaç yaşında?
AK Parti İzmit belediye başkan adayı Azize Sibel Gönül
Sibel Gönül kimdir | AK Parti İzmit belediye başkan adayı Sibel Gönül
AK Parti Gölcük belediye başkan adayı Ali Yıldırım Sezer
AK Parti Karamürsel belediye başkan adayı İsmail Yıldırım
AK Parti Derince belediye başkan adayı Zeki Aygün
AK Parti Kartepe belediye başkan adayı Mustafa Kocaman
Mustafa Kocaman AK Parti Kartepe belediye başkan adayı kimdir?
AK Parti Darıca belediye başkan aday Muzaffer Bıyık
Muzaffer Bıyık kimdir | AK Parti Darıca belediye başkan adayı Muzaffer Bıyık
AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Bünyamin Çiftçi
Bünyamin Çiftçi kimdir | AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Muzaffer Bıyık
AK Parti Gebze belediye başkan adayı Zinnur Büyükgöz
Zinnur Büyükgöz kimdir hangi görevlerde bulundu?
AK Parti Dilovası belediye başkan adayı Hamza Şayir
AK Parti Kandıra belediye başkan adayı Adnan Turan
AK Parti Körfez belediye başkan adayı Şener Söğüt
Şener Söğüt kimdir nereli ve kaç yaşında?
Kocaeli 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı İbrahim Karaosmanoğlu % 50.6
CHP adayı Tahsin Tarhan % 26.2
MHP adayı Saffet Sancaklı % 14.1
Çayırova belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 44
CHP % 23
SP % 18
MHP % 8
Darıca belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 50
CHP % 22
MHP % 14
HDP % 5
Derince belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 42
CHP % 30
MHP % 22
Dilovası belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 43
CHP % 32
MHP % 14
HDP % 7
Gebze belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 48
CHP % 23
SP % 13
MHP % 9
Gölcük belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 45
CHP % 40
SP % 6
MHP % 5
Kandıra belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 51
MHP % 25
CHP % 18
SP % 4
Kartepe belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 52
CHP % 35
SP % 5
MHP % 4
Körfez belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 44
MHP % 23
CHP % 20
SP % 5
HDP % 5
Kocaeli 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti yüzde 48.18
CHP yüzde 20.13
MHP yüzde 11.46
İYİ Parti yüzde 10.47
HDP yüzde 7.06
SP yüzde 2.25
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