Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı

Koca, “Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerdeki hastanelerdeki yoğunluk sizlerin de malumu. Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle ve sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Bazı ülkelerin bir haftada yaptığı testi bir günde yapıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tükiye’de ortalama günlük 100 binin üzerinde test yapıldığına dikkat çekerek, “Bazı ülkelerin bir haftada yaptığı testi biz bir günde yapıyoruz” diye konuştu. Vatandaşların mevsimsel grip enfeksiyonu ile koronavirüsü birbirine karış firmamaları konusunda uyaran Bakan Koca, maske, mesafe kuralına gereken özenin gösterilmesini istedi. Son bir haftada Samsun’da vaka sayısında yüzde 30 oranında bir düşüş olduğuna dikkat çeken Koca, “Samsun, Ordu, Çorum, Amasya’daki başarı oranı ülke geneline yayılacak” dedi. Koca, Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranını ise yüzde 68 olarak açıkladı. Bakan Koca, ABD Türkiye Büyükelçisi David Satterfi eld’ın Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye’ye ilaç satmayı durdurabileceğini açıklamasının ise son derece talihsiz bir açıklama olduğunu söyledi.

112 bin 885 test, bin 665 vaka, 73 can kaybı

Öte yandan; Türkiye genelinde son 24 saatte 112 bin 885 kişiye test yapılırken, bin 665 kişiye pozitif vaka teşhisi konuldu. 73 kişinin vefat etmesiyle toplam can kaybı 7 bin 858’e yükseldi. Bin 318 kişinin iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı ise 273 bin 282 yükseldi.