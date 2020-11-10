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Korona Virüs Koca: Maske hem ağzı hem burnu kapatmalı uyarısı
Korona Virüs

Koca: Maske hem ağzı hem burnu kapatmalı uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan maskelerin hem ağzı hem de burnu kapatması gerektiği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:13:00 -
Koca: Maske hem ağzı hem burnu kapatmalı uyarısı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Ağzınızı örtmekle yetinip, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz. Genellikle burundan nefes aldığımız için ortamda bulunan virüs yüklü damlacıklar size kolayca bulaşır. Aldığınız virüs miktarı da fazla olur. Hastalığı çok daha ağır yaşarsınız" ifadelerini kullandı.

15 milyonu aşkın test yapıldı

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 576 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 85 kişi vefat etti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisini tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286’ya yükseldi.

Toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222’ye ulaştı. Hasta sayısı 396 bin 831, vefat sayısı 10 bin 972, ağır hasta sayısı 2 bin 876, aktif hasta sayısı 45 bin 573 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

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