Avustralya'da 6.9 şiddetinde deprem oldu Avustralya'da 6.9 şiddetinde deprem olduğu bilgisi geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Avustralya'nın kuzeybatısında yer alan Broome'de 6.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem can ya da mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

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