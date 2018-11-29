Koca: "Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla var olan fiyatından yüzde 71 indirimle aldık. Yıllık toplam 427,6 milyon TL tasarruf yapıldı"

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29 Kasım 2018 Perşembe 10:58
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:58
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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