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Koca Çınarlar köy ziyaretlerine başladı

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Koca Çınar Yaşam Merkezi, koca çınarlar için “Köylerle ve köylülerle buluşma etkinliği" düzenledi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
Koca Çınarlar köy ziyaretlerine başladı

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Koca Çınar Yaşam Merkezi, koca çınarlar için “Köylerle ve köylülerle buluşma etkinliği" düzenledi.


Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Koca Çınar Yaşam Merkezi, koca çınarlar için “Köylerle ve köylülerle buluşma etkinliği" düzenledi. Etkilik kapsamında köylüler ile buluşan koca çınarlar, doğa ile buluşmanın da keyfini çıkardı.


Daha önce koca çınarlar için Eskişehir’de yer alan park ve müzelere geziler düzenleyen Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Koca Çınar Yaşam Merkezi, koca çınarların doğa ile iç içe bir gün geçirmesi ve köylüler ile tanışması için Odunpazarı Bölgesi’nde ki mahalle statüsüne geçen köylere geziler gerçekleştiriyor. “Köylerle ve köylülerle buluşma etkinliği” adı verilen bu buluşmalar ile koca çınarlar bir günlüğüne de olsa kent yaşamının kaosundan kurtuluyor. Koca çınarların etkinlik kapsamında ilk durağı Türkmentokat Mahallesi oldu. Türkmentokat’ı gezen koca çınarlar, köy halkı ile tanışarak onlarla sohbet etti.


Odunpazarı Belediyesi tarafından Türkmentokat’a yapılan Cafer Sayılır Parkını da gezen koca çınarlar, burada piknik yaptı. Türkmentokat’ta bulunan çiftlikleri, cami ve lületaşı kuyularını gezen koca çınarlar, kekik topladı. Doğa ile iç içe huzurlu bir gün geçiren koca çınarlar, sosyal etkinliklerin devam etmesini istedi. Koca çınarlar, kendilerine böyle bir imkân sunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.


Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri Koca Çınar Yaşam Merkezi’nin köyleri tanıma ve köylülerle buluşma etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
  1. odunpazarı
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