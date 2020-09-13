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Korona Virüs Koca: Birlikte mücadele şart! 48 can kaybı, bin 509 yeni virüs vakası
Korona Virüs

Koca: Birlikte mücadele şart! 48 can kaybı, bin 509 yeni virüs vakası

Bütün uyarılara rağmen, koronavirüs can almaya ve yayılmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:58:00 -
Koca: Birlikte mücadele şart! 48 can kaybı, bin 509 yeni virüs vakası

Türkiye’de son 24 saatte 98 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 1509 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saattee 48 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, ağır hasta sayısı 1241 oldu. 1207 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin toplam sayısı 257 bin 731’e yükseldi. Vatandaşları bir kez daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızdaki artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir” açıklamasında bulundu.

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