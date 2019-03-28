0553 313 94 23

Koca: "Aşıda 5 yıllık süreçte yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz. Bu kapsamda ağustosta difteri ve tetanos aşısı ruhsatı verilecek."

28 Mart 2019 Perşembe 10:29
Koca: "Aşıda 5 yıllık süreçte yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz. Bu kapsamda ağustosta difteri ve tetanos aşısı ruhsatı verilecek."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31 Mart 2019 yerel seçim
    1. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    2. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    3. Merkez Bankasından swap hamlesi
    4. Halk otobüsü bu defa hayvan..
    5. (özel) İkinci el araç alırken..
    6. Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı..
    7. Merkez Bankasından bir swap hamlesi daha
    8. Başkan Özakcan’dan Otizm Derneği’ne..
    9. Tuzla-Çayırova bağlantı yolunda..
    10. Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2..
    11. Filede derbi heyecanı
    12. (Özel) Doğalgaz kutusu alev alev..
    13. Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi..
    14. Sağlık Bakanı Koca: "USHAŞ diye bir..
    15. Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle..
    16. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı..
    17. Seyit Mehmet Özkan: U12 Cup, İzmir’in..
    18. Sivrice hem futbolun, hem maceranın..
    19. Küçükçekmece’nin dahileri..
    20. Başkan Kocaoğlu: “Tarım ihmale gelmez”
    21. (Özel) İzmir gevreği sevdalısı köpek..
    22. Maduro’nun eski Ekvador Devlet..
    23. Devin Booker tarihe geçti
    24. Tatvanlı öğrenciler tiyatroyla buluştu
    25. Zonguldak Valiliği seçim yasaklarını..
    26. TYP başvuru 2019 İŞKUR KPSS şartsız..
    27. Başkent otobüslerinde ücretsiz..
    28. Koca: "Aşıda 5 yıllık süreçte yüzde..
    29. TESKOMB Başkanı Akgül’den..
    30. Şok uygulamada 35 firari yakalandı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...